Помощника президента Украины послали в Талибан*

Комментируя слова советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича, спикер Верховной рады страны Дмитрий Разумков посоветовал ему устроиться на работу к талибам*. С таким предложением Разумков обратился к Арестовичу после заявления последнего об образованных афганцах.

Арестович в интервью YouTube-каналу UKRLIFE.TV заявил, что Украина в состоянии принять около 5 тысяч беженцев из Афганистана. При этом чиновник заметил, что проблем с беженцами не возникнет. "Они часто гораздо более образованы, чем средний украинец", - сказал Арестович. Это и стало причиной острого комментария со стороны Разумкова.

"Может тогда ему поехать спикером чего-то в Талибан*, если они там более опытные, образованные, и может поделиться своим опытом. Думаю, он там будет полезен", - заявил спикер рады телеканалу "Украина 24".

В том же интервью UKRLIFE.TV Алексей Арестович сообщил, что в Украине беженцев из Афганистана будут использовать в качестве переводчиков.

* Террористическая организация, запрещенная на территории России.

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