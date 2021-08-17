На Украине боятся - США могут бросить их, как Афганистан

События в Кабуле наводят украинские власти и простых украинцев на размышления. "Американцы так легко бросили своих партнёров и ушли, а что будет с нами?" — рассуждают они.

"Особенно внимательно за этими полными трагизма эпизодами ухода американцев из Афганистана следят украинцы, взятые под крыло США, просящие статус "главного партнёра США вне НАТО" (который был у Афганистана) и находящиеся (это признают даже американские дипломаты) под внешним управлением из США", — пишут иноСМИ.

После того как талибы взяли Кабул, тысячи людей устремились в аэропорт, откуда в спешном порядке улетают западные дипломаты и военные, а также бывшее афганское руководство. Те, кто работал на американцев, понимали все риски и пытались покинуть страну.

Казалось бы, эвакуация должна напрямую касаться и их. Но американцы выступили в своём максимально органичном стиле, "никому ничего не задолжав". Так как все коммерческие рейсы были отменены, у людей началась паника и они попытались взять штурмом самолёты — некоторые погибали, срываясь с них во время взлёта.

При этом СМИ публикуют фото и видео. На одних бывшие местные "помощники цивилизованных американцев" пытаются залезть в самолёты. На других — армия США рассадила в салонах самолётов своих вовремя эвакуированных служебных собак вместо тех людей.

Была в Кабуле стрельба американских военных по лояльным им людям, в одночасье переставшим быть нужными, — когда ошалевшая от страха перед казнями толпа пыталась выбегать на лётное поле. Также вертолёты США почти что колёсами шасси разгоняли "ненужный мусор" с ВПП. По данным Al Arabiya, за вчерашний день есть погибшие.

Причём как минимум трое (по некоторым данным, более десяти) афганцев погибли максимально скверно и публично — они пытались зацепиться за американские самолёты, но при взлёте сорвались и погибли. Весь мир облетело видео, как кто-то падает со взлетающего самолёта, и страшное видео, где (уже погибший) афганец "болтается" за бортом "Глобмастера", набравшего скорость более 700 километров в час и высоту более пяти тысяч метров.

Постепенно стало понятно, что эвакуация продолжится, так как европейские страны прислали свои самолёты. Но забирать будут только "своих". К слову, посольство России в полном составе осталось на месте. Как, кстати, и представительство Китая. А вот эвакуация американцев была столь спешной, что не имела никакого намёка на пафос и присущую американцам театральность.

Теперь союзникам США очень сильно не по себе.

Напомним, украинское посольство в Афганистане физически находится не в Кабуле, а в таджикском городе Душанбе, так что украинцам почти некого эвакуировать. Но украинский самолёт уже вывез из страны 79 человек — из них восемь украинцев.

Оставили и украинцы, и американцы бойцов украинской ЧВК, которых уже разоружили признанные в РФ террористами талибы. По некоторым данным, их "забыли предупредить", а стоимость эвакуации домой украинским самолётом превышала 15 тысяч долларов.

Проблема в том, что все стали свидетелями лихорадочного бегства США, их западных партнёров и лояльных к ним граждан Афганистана.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что афганские вооружённые силы смогут сдержать натиск талибов. Теперь же он выступил с речью, в которой сказал "мы никому ничего не должны и вообще наша цель была в защите территории США".

Наступление "Талибана" (запрещённая в России организация) показало, что за 20 лет оккупации американцы так и не смогли создать в Афганистане нормальные силы безопасности. Цена вопроса за 20 лет составила 86 миллиардов долларов.

Украинские эксперты подсчитали, что Афганистан получал от американцев по 4,3 миллиарда в год, а Киев — "всего" 200-300 миллионов долларов на военную помощь. И результаты помощи Афганистану не впечатлили. Ну а украинцам банально страшно…

По сути, деньги ушли в никуда, и все рассчитывали, что при необходимости воевать будет американская армия. И никто не ожидал, что Штаты решат просто взять и уйти. Для зависимых от американцев стран такое решение выглядит как удар ниже пояса.

В своё время в лекции "не для широкой публики" экс-посол Канады на Украине (2014-2018) Роман Ващук заявил, что "евромайдан дал Западу уникальную возможность навязывать властям Украины определённые финансовые и кадровые решения".

Причём он уточнил, что "сами западные политики, находясь на месте своих украинских коллег, ни за что не стали бы делать подобное в своих странах, поскольку эти решения вели к усилению зависимости Украины от Запада или вредили её национальным интересам".

История страны свидетельствует, что местное население редко соглашается с таким положением дел. И всегда поддерживает полевых командиров против центральной власти. Афганистан — прекрасная тому иллюстрация.

По мнению экспертов, теперь Украина должна понять, что просить и требовать у США больше денег и военной помощи, чтобы противостоять России и "республикам" Донбасса, — тупиковый путь.

Смысла постоянно бежать за морковкой в виде статуса страны, равной Афганистану, у Украины нет. Тем, кто пошёл на сотрудничество с США, вообще никто не гарантирует сохранения свободы и жизни.

Тот же Афганистан имеет статус основного союзника США вне НАТО с 2012 года, но на его нынешние перспективы это уже не повлияет.

Также аналогичный статус имеют:

Израиль,

Япония,

Республика Корея,

Пакистан и т. п.

Украина (а также Грузия и Молдавия) требуют этого статуса с 2014 года. Толку никакого, а наглядный пример теперь просто под рукой.

Даже украинцам должно быть понятно, что надеяться с американской помощью военным путем (об этом просил официальный Киев!) решить вопрос Донбасса и тем более Крыма — по меньшей мере наивно.

Самое что ни есть официальное признание союза с американцами не гарантирует, что в ключевой момент они не "сольются". Причём бросая всех тех, кто был к ним лоялен.

Как утверждает главный редактор "Страны" Игорь Гужва, "много видел рассуждений на тему, как американцы… оставили головную боль всем окружающим Афганистан странам, включая Китай и Россию. Только эффект, который жуткие кадры из кабульского аэропорта оказывают на весь мир, перевешивает всю эту логику".

"Кадры эти говорят вполне чётко — "американцам верить нельзя", "американцы кинут", "на американцев надежды нет". В том числе это уже обсуждается и на Украине, но только в своём преломлении — "американцы нас сдадут", — признает украинский журналист.

Теперь у Украины только один путь. Не втягиваться в провокации — это программа минимум. "Впрочем за семь лет можно было бы и без Кабула понять, что геополитический бизнес Украины — торговля созданием проблем для России — становится предельно опасным. В первую очередь из-за самих США", — подытожили аналитики.

В России "Талибан" запрещён: движение находится в списке организаций, признанных террористическими.

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