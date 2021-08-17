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Автор Александр Шторм

На Украине боятся - США могут бросить их, как Афганистан

Мир

События в Кабуле наводят украинские власти и простых украинцев на размышления. "Американцы так легко бросили своих партнёров и ушли, а что будет с нами?" — рассуждают они.

На Украине боятся - США могут бросить их, как Афганистан

"Особенно внимательно за этими полными трагизма эпизодами ухода американцев из Афганистана следят украинцы, взятые под крыло США, просящие статус "главного партнёра США вне НАТО" (который был у Афганистана) и находящиеся (это признают даже американские дипломаты) под внешним управлением из США", — пишут иноСМИ.

После того как талибы взяли Кабул, тысячи людей устремились в аэропорт, откуда в спешном порядке улетают западные дипломаты и военные, а также бывшее афганское руководство. Те, кто работал на американцев, понимали все риски и пытались покинуть страну.

Казалось бы, эвакуация должна напрямую касаться и их. Но американцы выступили в своём максимально органичном стиле, "никому ничего не задолжав". Так как все коммерческие рейсы были отменены, у людей началась паника и они попытались взять штурмом самолёты — некоторые погибали, срываясь с них во время взлёта.

При этом СМИ публикуют фото и видео. На одних бывшие местные "помощники цивилизованных американцев" пытаются залезть в самолёты. На других — армия США рассадила в салонах самолётов своих вовремя эвакуированных служебных собак вместо тех людей.

Была в Кабуле стрельба американских военных по лояльным им людям, в одночасье переставшим быть нужными, — когда ошалевшая от страха перед казнями толпа пыталась выбегать на лётное поле. Также вертолёты США почти что колёсами шасси разгоняли "ненужный мусор" с ВПП. По данным Al Arabiya, за вчерашний день есть погибшие.

Причём как минимум трое (по некоторым данным, более десяти) афганцев погибли максимально скверно и публично — они пытались зацепиться за американские самолёты, но при взлёте сорвались и погибли. Весь мир облетело видео, как кто-то падает со взлетающего самолёта, и страшное видео, где (уже погибший) афганец "болтается" за бортом "Глобмастера", набравшего скорость более 700 километров в час и высоту более пяти тысяч метров.

Постепенно стало понятно, что эвакуация продолжится, так как европейские страны прислали свои самолёты. Но забирать будут только "своих". К слову, посольство России в полном составе осталось на месте. Как, кстати, и представительство Китая. А вот эвакуация американцев была столь спешной, что не имела никакого намёка на пафос и присущую американцам театральность.

Теперь союзникам США очень сильно не по себе.

Напомним, украинское посольство в Афганистане физически находится не в Кабуле, а в таджикском городе Душанбе, так что украинцам почти некого эвакуировать. Но украинский самолёт уже вывез из страны 79 человек — из них восемь украинцев.

Оставили и украинцы, и американцы бойцов украинской ЧВК, которых уже разоружили признанные в РФ террористами талибы. По некоторым данным, их "забыли предупредить", а стоимость эвакуации домой украинским самолётом превышала 15 тысяч долларов.

Проблема в том, что все стали свидетелями лихорадочного бегства США, их западных партнёров и лояльных к ним граждан Афганистана.

Ранее президент США Джо Байден заявлял, что афганские вооружённые силы смогут сдержать натиск талибов. Теперь же он выступил с речью, в которой сказал "мы никому ничего не должны и вообще наша цель была в защите территории США".

Наступление "Талибана" (запрещённая в России организация) показало, что за 20 лет оккупации американцы так и не смогли создать в Афганистане нормальные силы безопасности. Цена вопроса за 20 лет составила 86 миллиардов долларов.

Украинские эксперты подсчитали, что Афганистан получал от американцев по 4,3 миллиарда в год, а Киев — "всего" 200-300 миллионов долларов на военную помощь. И результаты помощи Афганистану не впечатлили. Ну а украинцам банально страшно…

По сути, деньги ушли в никуда, и все рассчитывали, что при необходимости воевать будет американская армия. И никто не ожидал, что Штаты решат просто взять и уйти. Для зависимых от американцев стран такое решение выглядит как удар ниже пояса.

В своё время в лекции "не для широкой публики" экс-посол Канады на Украине (2014-2018) Роман Ващук заявил, что "евромайдан дал Западу уникальную возможность навязывать властям Украины определённые финансовые и кадровые решения".

Причём он уточнил, что "сами западные политики, находясь на месте своих украинских коллег, ни за что не стали бы делать подобное в своих странах, поскольку эти решения вели к усилению зависимости Украины от Запада или вредили её национальным интересам".

История страны свидетельствует, что местное население редко соглашается с таким положением дел. И всегда поддерживает полевых командиров против центральной власти. Афганистан — прекрасная тому иллюстрация.

По мнению экспертов, теперь Украина должна понять, что просить и требовать у США больше денег и военной помощи, чтобы противостоять России и "республикам" Донбасса, — тупиковый путь.

Смысла постоянно бежать за морковкой в виде статуса страны, равной Афганистану, у Украины нет. Тем, кто пошёл на сотрудничество с США, вообще никто не гарантирует сохранения свободы и жизни.

Тот же Афганистан имеет статус основного союзника США вне НАТО с 2012 года, но на его нынешние перспективы это уже не повлияет.

Также аналогичный статус имеют:

  • Израиль,
  • Япония,
  • Республика Корея,
  • Пакистан и т. п.

Украина (а также Грузия и Молдавия) требуют этого статуса с 2014 года. Толку никакого, а наглядный пример теперь просто под рукой.

Даже украинцам должно быть понятно, что надеяться с американской помощью военным путем (об этом просил официальный Киев!) решить вопрос Донбасса и тем более Крыма — по меньшей мере наивно.

Самое что ни есть официальное признание союза с американцами не гарантирует, что в ключевой момент они не "сольются". Причём бросая всех тех, кто был к ним лоялен.

Как утверждает главный редактор "Страны" Игорь Гужва, "много видел рассуждений на тему, как американцы… оставили головную боль всем окружающим Афганистан странам, включая Китай и Россию. Только эффект, который жуткие кадры из кабульского аэропорта оказывают на весь мир, перевешивает всю эту логику".

"Кадры эти говорят вполне чётко — "американцам верить нельзя", "американцы кинут", "на американцев надежды нет". В том числе это уже обсуждается и на Украине, но только в своём преломлении — "американцы нас сдадут", — признает украинский журналист.

Теперь у Украины только один путь. Не втягиваться в провокации — это программа минимум. "Впрочем за семь лет можно было бы и без Кабула понять, что геополитический бизнес Украины — торговля созданием проблем для России — становится предельно опасным. В первую очередь из-за самих США", — подытожили аналитики.

В России "Талибан" запрещён: движение находится в списке организаций, признанных террористическими.

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Армия талибов захватила Афганистан. Страны СНГ - следующие?!
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы кабул талибы талибан армия сша афганистан игорь гужва джозеф байден война в афганистане
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