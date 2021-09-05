Страны G7 позвали Россию обсудить Афганистан

Главы МИД стран "Большой семерки" проведут встречу на следующей неделе. Главная цель встречи — ситуация на территории Афганистана. На встречу планируют пригласить министров иностранных дел России и Китая.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги заявил, что встреча G7 может состояться 8 сентября. По словам министра, переговоры пройдут на уровне руководителей внешнеполитических стран.

"На них [переговорах встречи G7] также должны будут присутствовать представители России, Китая и других [стран]", — сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Японии.

Ранее сообщалось, что участники саммита G7 планируют рассмотреть признание движения "Талибан"*. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что к Афганистану нужно найти единый подход, разработанный странами G7.

*Террористическая организация, запрещённая в России.

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