Что может помешать планам Эрдогана стать главным в Афганистане

США ушли из Афганистана, и Турция попытается занять их место, но турки не согласны с такой политикой, рейтинг Реджепа Эрдогана рухнул на 10% в августе.

Турция взяла под контроль аэропорт Кабула

Анкара с самого начала участвовала в военной миссии в Афганистане. Турция не только послала туда 2 тысячи солдат, но и дважды за последние полгода возглавляла действия международной коалиции.

Одной из основных задач турецких военных было участие в обеспечении безопасности в аэропорту Кабула, остаться там турки планировали и после вывода международного контингента. Этот вопрос обсуждался между президентом Турции Реджепом Эрдоганом и президентом США Джо Байденом с одобрением последним действий Турции.

Сейчас уже ясно, что Турция сохранила за собой контроль над аэропортом. Туда уже прибыли турецкие и катарские технические специалисты. Судя по имеющимся данным, охранять его будут турецкие ЧВК. Это означает, что с "Талибаном"* турки договорились.

Цель — усиление геополитических позиций

Контроль над аэропортом Кабула важен по многим причинам. Это вопросы контроля за миграцией, наркотрафиком, экономикой и геополитикой.

Весной этого года Турция пыталась организовать мирные переговоры между талибами и афганским правительством на своей территории, правда безуспешно. В конце прошлой недели министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетил своего турецкого коллегу Мавлюта Чавушоглу, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Турция может сыграть "ключевую роль" в конфликте.

Многие на Западе считают, что через Турцию Запад сможет наладить контакты и взаимопонимание с "Талибаном". Если это случится, то Анкара получит мандат на дальнейшие действия в Центральной Азии, ( далее на Ближнем Востоке), что чрезвычайно повышает её статус геополитического игрока.

Что помешает Турции стать главной в Афганистане

Всё было было совсем просто, если бы:

не мнение талибов,

мнение турецкого населения и

"многовекторность" Эрдогана.

Талибы от заявлений, что не желают видеть на территории Афганистана "любые иностранные войска, субподрядчиков, советников и инструкторов " перешли к позиции, что талибы и турки "братья по вере", и они могли бы договориться.

Представитель "Талибана" Сухейль Шахин назвал главными партнёрами талибов в восстановлении Афганистана Турцию и Китай.

"Исламский Эмират Афганистан нуждается в дружбе, поддержке и сотрудничестве с Турцией больше, чем какой-либо другой страной", — заявил он.

Однако они в начале пути и многое может в их позиции измениться.

А гражданам Турции не очень понятна причина, по которой Анкаре нужно находиться в Афганистане. Наоборот, есть мнение, что появятся новые беженцы, и это всех не устраивает, так как их уже и так в Турции находится более 3- х миллионов.

Анкара пытается сделать всё, чтобы остановить приток афганских беженцев, например, укрепить свою границу с Ираном, но такие шаги не остановят новую волну, считает Фади Хакура, руководитель проекта по Турции в лондонском аналитическом центре Chatham House.

Августовский опрос, проведенный компанией Metropoll, показал, что одобрение деятельности президента Эрдогана по сравнению с июлем в августе снизилось на 10 процентов. Сегодня это всего 38% граждан страны, 51% респондентов — не одобряют действия своего лидера.

Снизилась поддержка и среди голосующих за Партию справедливости и развития (ПСР) Эрдогана. Сейчас это 76% (81% в июле), а также среди голосующих за Партию националистического движения (ПНД) — союзника ПСР по правительственной коалиции. Количество одобряющих деятельность турецкого президента снизилось здесь до 54,5% (76,8 % в июле).

"В последний раз, когда рейтинг Эрдогана падал так низко (37,5%), и в Турции были проведены выборы, правящая партия набрала лишь 41%. Коалицию создать не удалось. После чего в Турции начались страшные события — террористические акты со стороны РПК и ДАИШ, с большим количеством жертв. И только после этого, на досрочных выборах партия Эрдогана во главе с Давутоглу смогла набрать более 49% — и создала однопартийное правительство", пишет Telegram-канал "Повестка дня Турции".

Дело не только в беженцах, турки отказались поддержать Эрдогана в его согласии с талибами, что они "братья по вере". "В Турции нет ничего, что противоречило бы их ( талибов) вере". сказал президент Турции. Известный кинорежиссер и писатель Ильяз Салман написал в "Твиттере", что, за исключением минимального процента радикальных турок, даже большинство сторонников президента не хотят жить, как в Афганистане.

Планам Турции также может помешать то, что отношения с Западом остаются натянутыми. Турция не сомневается, что купит у России второй дивизион С-400, заявил Эрдоган. Эта "многовекторность" может лишить его благословения Запада на действия в Афганистане.

* Запрещено в РФ

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