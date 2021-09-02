Песков: "Украина дружит с США против России"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что Соединённые Штаты Америки дружат с Украиной против России. Об этом он сообщил журналистам в кулуарах Восточного экономического форума.

По мнению Дмитрия Пескова, вызывает сожаление тот факт, что сотрудничество США и Украины преследует единственную цель — пропаганда против России, сообщает ТАСС.

"Российская тематика была высоко в повестке дня американо-украинских переговоров. К сожалению, в основном со знаком минус. Говоря по-простому, они дружат не для себя, а против России", — заметил Песков.

Пресс-секретарь президента России также выразил сожаление о поддержке на Западе антироссийской риторики по Крыму, а также иным моментам.

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