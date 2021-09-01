Украинцы раскритиковали фотографию Зеленского в Вашингтоне

Жители Украины в соцсети высмеяли фотографию Владимира Зеленского в столице США, фотография опубликована на официальной странице офиса президента Украины в Facebook.

В Facebook-аккаунте офиса президента Украины разместили фотографию, на которой запечатлен момент подписания документов в США. На фотографии Владимир Зеленский в ожидании стоит за спинами американских представителей, сложа руки.

Подписчики соцсети назвали фотографию унизительной и сравнили Зеленского с "мальчиком из обслуги".

"Унизительное какое-то фото. Президент стоит один, а от США нет никого", — высказалась подписчица. "В присутствии Зеленского": стоит какой-то мальчик из обслуги и чего-то ждет, в то время как взрослые подписывают важные документы", — прокомментировал пользователь соцсети.

Как сообщалось ранее, на данной встрече министры обороны США и Украины Ллойд Остин и Андрей Таран подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства.

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