Советник офиса Зеленского: Украине давно пора отобрать бренд "русских"

Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского и секретарь делегации Киева в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович выступил с предложением сменить название страны на Русь-Украина.

В частности, он призвал отобрать у России бренд "русских" и ужесточить принципы "войны", которой он также придумал название — "русско-российская война", сообщает РИА Новости.

По словам Арестовича, в украинском правительстве создана специальная группа, которая работает над этим вопросом.

"Украина — это часть Руси, а все, кто является её жителями — это русы, русины. Что касается России, то эта страна не имеет права быть Русью", — уверен украинский чиновник.

Власти Украины часто обвиняют Россию во вмешательстве во внутренние дела других государств. В начале 2015 года было принято утверждение о том, чтобы называть Россию "страной-агрессором".

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