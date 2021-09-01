Apple "наш": у всех кандидатов в Госдуму нашли ценные акции

Центризбирком проанализировал декларации кандидатов в депутаты перед выборами в Государственную Думу. Почти 8% имели ценные акции международных корпораций. К примеру, выдвиженцы владели долями в:

Apple.

Alibaba Group.

Netflix.

Telegram.

Также, цитирует РБК Центризбирком, в топ-список попали:

"Газпром",

Сбербанк,

Лукойл,

МТС,

ВТБ,

"Магнит",

"Северсталь",

ВТБ,

Алроса,

"Сургутнефтегаза",

"Интер РАО".

Больше всего акций оказалось в портфелях "Единой России" — 20% от всего списка кандидатов в депутаты. По информации Центризбиркома, из 394 зарегистрированных, ценные бумаги имели 79 человек. У "Коммунистов России" таких людей шесть при почти равном количестве выдвиженцев.

Как отмечают в Центризбиркоме, ради карьеры депутата кандидатам пришлось отказаться от долей в международных компаниях.

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