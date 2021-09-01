BI: Байдену надо поступить с Украиной так же, как с Афганистаном

По мнению новостного портала Business Insider, президент США Джо Байден должен заявить украинскому лидеру Владимиру Зеленскому об интересах Вашингтона в Киеве.

В частности, журналист интернет-издания Мэтью Май сообщил, что Байдену стоит поступить со своим украинским коллегой так же, как с президентом Афганистана Ашрафом Гани.

"В начале лета Байден в рамках встречи с Ашрафом Гани заявил, что Кабул неизбежно столкнётся с проблемами после вывода войск США. Сигнал был предельно ясен", — говорится в сообщении.

Как отметил журналист, спустя два десятка лет обстановка в Афганистане осталась прежней, при этом погибли 2,5 тысячи американских военных, и потрачено два триллиона долларов.

Также, по словам Мэтью Май, Байден должен прекратить поддержку "максималистской позиции" Украины и дать ей самостоятельно отстаивать свои интересы.

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