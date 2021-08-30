Дачную амнистию в России могут продлить на пять лет

Дачную амнистию в РФ могут продлить до весны 2031 года. Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, соответствующий законопроект внесли в нижнюю палату российского парламента.

"Предлагается увеличить срок действия дачной амнистии ещё на пять лет. Таким образом, упрощённый порядок оформления прав граждан на земельные участки и жилые садовые дома будет действовать до 1 марта 2031 года", — рассказал депутат.

По его словам, амнистия позволит легализовать дома, построенные на участках, на которые нет правоустанавливающих документов, до 14 мая 1998 года, когда вступил в силу Градостроительный кодекс РФ.

Парламентарий отметил, что дачной амнистией смогут воспользоваться россияне, ставшие наследниками домов на дачных участках.

Как сообщил Павел Крашенинников, право бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения участком предлагается признавать правом собственности в силу закона. Это касается земельных участков, которые были предоставлены россиянам до 30 октября 2001 года, когда вступил в силу Земельный кодекс РФ.

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