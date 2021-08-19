Захарова: Россия не будет эвакуировать из Афганистана российских граждан

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не будет эвакуировать персонал российского посольства из Кабула. Эвакуация российских граждан также не предусмотрена.

"Хотела бы подчеркнуть, что речи об эвакуации персонала посольства или находящихся в Афганистане российских граждан не идет", — заявила Захарова.

Однако Россия готова предоставить свои самолеты, чтобы эвакуировать из Афганистана граждан в другие страны, которые готовы их принять, отметила представитель внешнеполитического ведомства РФ.

Захарова сообщила о напряженной ситуации в аэропорту Кабула и неспособности западных стран вывезти из Афганистана своих дипломатов, военных и гражданских лиц. В этой обстановке все забыли о "сотрудничавших с ними афганцах и их семьях, которые тоже хотят покинуть страну, но у них отсутствует такая возможность.

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