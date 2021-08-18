"Тандем между Макаровым и Пригожиным невозможен" - политтехнолог Ходос

Политтехнолог Сергей Ходос опроверг голословные заявления телеграм-канала "Ротонда" и сообщил о том, что спикер петербургского парламента всегда будет играть против Смольного.

Вбросы о якобы тандеме предпринимателя и спикера парламента начались после заседания петербургского Законодательного собрания, на котором депутаты подписали обращение к главе ЦИК Элле Памфиловой с просьбой проверить очень странные предвыборные процессы в городе. Например, когда одни незаметные партии и кандидаты свободно регистрируются на выборы, а другие, более значимые, узнаваемые и весомые, до выборов не допускаются.

В частности, о неком "сговоре" заговорил телеграм-канал "Ротонда".

Бывший директор Центра социологии и региональной политики Сергей Ходос отметил, что высказывания о "тандеме" Вячеслава Макарова и Евгения Пригожина не имеют под собой никаких оснований.

"Это естественные враги, которые никогда не договорятся между собой. Тем более, что Пригожин как бы другим ни хотелось, никогда не бросит поддерживать Смольный и губернатора. А Макаров всегда будет играть в свои игры против Смольного и поддерживать будет только себя", — заявил политтехнолог.