"Гуманитарная катастрофа": Володин оценил итоги пребывания США в Афганистане

Крахом внешней политики США назвал сложившуюся в Афганистане ситуацию председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Сегодня мы стали свидетелями краха американской внешней политики", — написал в своём телеграм-канале политик.

По мнению Володина, 20-летнее пребывание американцев в Афганистане завершилось "трагедией и гуманитарной катастрофой".

"Количество нарколабораторий увеличилось в сотни раз, население обнищало, более 250 тысяч мирных граждан погибли в результате боевых операций НАТО и от рук террористов", — отметил председатель Госдумы.

По его словам, можно только предположить, что станет с Афганистаном, территорию которого, как известно, взяли под контроль талибы*.

"Несмотря на происходящее, мы с вами не слышим заявлений Госдепартамента США, какую помощь будут оказывать Афганистану и соседним с ним государствам", — написал Володин.

При этом он указал на увеличение в США и ряде западных стран бюджетов на продвижение демократии в других государствах.

По мнению парламентария, эти средства правильнее было бы потратить на оказание помощи афганцам и жителям соседних с ним государств, которые столкнулись с "последствиями деятельности США".

* "Талибан" — террористическая организация, запрещённая в РФ.

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