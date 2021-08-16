Американские военные застрелили двух афганцев

В международном аэропорту столицы Афганистана солдаты США застрелили двух афганцев с оружием в руках. Об этом написали журналисты The Wall Street Journal с ссылкой на американского чиновника.

По его данным, к военным Америки, которые заняли аэропорт, чтобы помочь покинуть Афганистан нужным людям, подошли два неизвестных человека с оружием. Пока нет подробностей, что именно случилось между солдатами и местными жителями, но по ним открыли огонь американцы.

Также источник сообщил, что около трёх афганцев погибли, когда хотели улететь из республики и зацепились за американский военный самолёт.

Очевидцы говорили о трёх телах рядом с аэропортом Кабула.

Напомним, что военные радикального движения "Талибан"* захватили Кабул без боя. Президент республики Ашраф Гани отказался от своей должности и покинул территорию страны. Западные государства занимаются эвакуацией дипломатов и граждан. Часть сотрудников российского посольства тоже вылетят из Афганистана, хоть и талибы* уверяют, что не причинят им вреда.

*Запрещённая в России террористическая организация.

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