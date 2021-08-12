Россия поддержала готовность Казахстана бороться с "пещерным национализмом"

Заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Николий Лахонин заявил, что Россия приветствует готовность Казахстана пресекать любые случаи проявления национализма после появления в СМИ информации о так называемых языковых патрулях, действующих в республике.

По словам Лахотина, власти Казахстана и правоохранительные органы будут реагировать на действия лиц, которые стоят за информационными вбросами о так называемых "языковых патрулях". Представитель МИД сослался на первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Даурена Абаева, который ранее заявил о готовности властей жестко бороться с проявлениями "пещерного национализма".

МИД поддерживает позицию Казахстана по этому вопросу, подчеркнул Лахонин.

Скандал вспыхнул после опубликованных в интернете видеозаписях, на которых казахские националисты проводят «языковые патрули» в магазинах и госучреждениях. Молодые люди проверяют, переведены ли этикетки в магазинах на казахский язык и разговаривают ли на нем продавцы и чиновники. Члены "патрулей" называют русских «гастарбайтерами» и заставляют приносить извинения на камеру.

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