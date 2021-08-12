Российское посольство РФ в США порекомендовало Госдепу поменьше заниматься критикой Москвы, а освободившееся из-за этого время уделить надзору за соблюдением прав человека в собственной стране.
И даже дало ссылку на документ, в котором собраны основные факты нарушений — доклад российского МИДа.
"Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс продолжает критиковать Россию за якобы имеющие место нарушения прав человека. Тем временем самое время США обратить внимание на ситуацию внутри своей собственной страны", — подчеркивается в заявлении российских дипломатов, опубликованном в Twitter дипмиссии.
К слову, это уже не первая настоятельная просьба России к США о том, чтобы они занялись, наконец, наведением порядка в собственном доме:
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