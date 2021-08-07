Госдеп предпочитает дипломатии тактику "держать и не пущать"

После июньского саммита лидеров России и США в Женеве хотелось верить, что наступит если не эпоха взаимовыгодного сотрудничества, то хотя бы некоторое потепление во взаимоотношениях. К сожалению, перечень "прорывных решений" саммита ограничился возвращением послов в столицы двух государств, а все конструктивные предложения Москвы тонут в "вашингтонском болоте".

Если сделать небольшой экскурс в историю, то перед самым своим уходом в конце 2016 года бывший президент США Барак Обама под надуманным предлогом принял роковое решение о высылке из страны 35 российских дипломатов, заложив тем самым мину под будущее наших дипломатических отношений. А потом, как говорится, пошло-поехало: при президенте Дональде Трампе, который обещал "поладить с Москвой", стало лишь хуже, Джо Байден тоже действует по накатанной.

Очередные американские санкции от 15 апреля текущего года, кажется, переполнили чашу терпения Москвы, и США (наряду с преданной ими Чехией) внесли в список недружественных стран с запретом принимать на работу в их дипломатические представительства граждан России и третьих стран. Причем свои злонамеренные действия Госдепартамент совершил под гипнотические речи о желании "перейти к более предсказуемым и стабильным отношениям" с нашей страной. Но их слова и дела имеют привычку расходиться.

На фоне "весеннего обострения" в Вашингтоне замглавы МИД Сергей Рябков говорил, что надо выходить на всеобъемлющие развязки — "вплоть до полного обнуления всех ограничений". При этом признавал, что "у нас не выходит вывести сменяющие друг друга администрации США на здравый разговор на эти темы". Лёд не тронулся и после встречи главы МИД Сергея Лаврова с госсекретарём США Энтони Блинкеном в Рейкьявике.

Вместо того, чтобы проявить добрую волю в ответ на позитивные сигналы со стороны Москвы, в конце апреля диппредставительство США в России заявило о том, что прекращает выдачу виз для недипломатических поездок и неиммиграционных виз, а посольство в Москве решило сократить количество оказываемых консульских услуг, сославшись на сокращение штата сотрудников из-за запрета найма иностранцев.

В деструктивных действиях американской стороны в сфере дипотношений трудно найти здравый смысл, больше просматривается мелочная мстительность и та самая "злонамеренность", в которой Вашингтон так любит обвинять Россию. Ведь было же разъяснено, что наш МИД не будет препятствовать командированию персонала американского посольства в Москве с учетом запрета на наём россиян: оно может пополнить свой штат за счет американцев до 455 человек. Но, видимо, им больше по нраву не делом заняться, а стать в позу.

Недоговороспособность джентльменов

На днях противостояние по дипломатической линии Россия-США вышло на новый уровень. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил сожаление по поводу того, что США "в стремлении нанести дополнительный удар по российскому дипприсутствию" в одностороннем порядке ввели трёхлетний лимит на срок пребывания наших дипломатов в стране. Теперь 24 сотрудникам дипмиссии предписано покинуть Штаты до 3 сентября из-за окончания действия виз. К тому же почти все они уедут без замены, в связи с тем что российским дипломатам приходится работать в условиях "беспрецедентных ограничений", которые с каждым днём лишь усиливаются.

Надо отдать должное невозмутимости и находчивости главы пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, который стал поправлять "неточности" в замечаниях посла Антонова, делая хорошую мину при плохой игре. Трёхлетний лимит действия виз россиян, по словам американского чиновника, является чем-то обычным и безобидным. Когда виза заканчивается, данные лица покидают страну или запрашивают продление, популярно растолковал он. Правда, невооруженным глазом видно, что представитель Госдепа пытается навести тень на плетень.

Примечательный факт: американское внешнеполитическое ведомство ограничивает командировки большей части иностранных дипломатов пятью годами, а не тремя. Нед Прайс заявил, что ограничения, предусмотренные для российских дипломатов, направлены на баланс работы миссий. Но как мы отмечали выше, посольство США в Москве может набрать себе сотни сотрудников, правда, с американскими паспортами.

"За последние дни мы выдали американцам, направляющимся на работу в посольство в Москве, 22 визы, — сообщил Анатолий Антонов. — В ответ пока что только, как в насмешку, получили продление визы для советника-посланника. Партнёры выдают это как свою крупную уступку, с чем мы не согласны. Советники-посланники, как и ряд других руководящих сотрудников, из системы разменов должны быть исключены в соответствии с ранее достигнутой "джентльменской договорённостью".

Дипломатия, загнанная в тупик

Чем больше вникаешь в суть происходящего, тем сильней поражаешься цинизму действий Госдепартамента, как будто это не дипломатическое ведомство, а какое-то полицейское подразделение, призванное "держать и не пущать". По словам посла Антонова, порядка 60 сотрудников (с членами семей — более 140 человек!) ожидают решения по своим визовым запросам, часть из них — больше года. Люди не могут выехать на родину даже по неотложным делам гуманитарного характера. Кроме того, более 30 новых сотрудников застряли в Москве, так как им не выдают визы в американском посольстве. Также практикуется аннулирование даже действующих разрешений на въезд.

Но Госдеп не намерен останавливаться на достигнутом уровне цинизма. Как возмущенно замечает посол Антонов, американские "партнёры" бьют по семьям дипломатов, давая одному члену семьи визу и одновременно отказывая в таковой даже детям. Куда же подевалось пресловутое уважение американцев к семейным ценностям?

Послушать господина Неда Прайса — может сложиться впечатление, что трудности в работе дипмиссий возникли по вине России и только недавно. Хотя чиновники из Госдепа неоднократно указывали российским дипломатам, что по истечении 3 лет у них закончится аккредитация, не будут действовать водительские права и налоговые изъятия. К чему же тогда эти неуклюжие попытки предстать самим в "белых фраках" и обвинить других?

На сегодня Вашингтон искусственно загнал дипломатию в тупик. Но при наличии хотя бы минимума доброй воли выход из него найти можно. Судя по всему, Соединённые Штаты не готовы пока обнулить дипломатический конфликт. В этом случае наши дипломаты предлагают использовать тактику "малых шагов". В частности, исключить из визовых разменов отдельные категории сотрудников, договориться о продлении на год истекших виз дипломатов и т. д.

Анатолий Антонов отметил с досадой, что вопреки договоренностям, достигнутым на Женевском саммите, никаких подвижек в жесткой политике США не видно. Их и не будет, если Вашингтон продолжит лишь выпячивать свои проблемы и пренебрегать озабоченностями оппонента. Американской стороне пора перестать лукавить и перейти к равноправному, взаимоуважительному диалогу. Ведь прийти к разумному решению возможно, лишь действуя на паритетных началах, с учетом взаимных интересов.

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