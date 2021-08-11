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МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины

Политика

В Министерстве иностранных дел России заявили о деградации ситуации на востоке Украины, где с начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня.

МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины

По данным ОБСЕ, за этот период более 10 тысяч жителей региона пострадали от этих обстрелов.

В МИД сообщили, что Киев "пытается создать видимость широкой поддержки" международных учений, которые проходят на территории Украины, и значительно завышает количество стран, участвующих в этих маневрах.

"Так, в завершившихся 10 июля "Sea Breeze" реально принимало участие не 32 страны, как декларировал официальный Киев, а значительно меньше", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Благодаря подобной дезинформации Киев укрепляет в "головах украинских военных представления о якобы ведущейся войне с Россией". Кроме того, власти Украины пытаются показать, что страны Запада выступают на их стороне в противостоянии с Москвой, подчеркнули в МИД.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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