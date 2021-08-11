МИД РФ выразил обеспокоенность деградацией ситуации на востоке Украины

В Министерстве иностранных дел России заявили о деградации ситуации на востоке Украины, где с начала августа Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ зафиксировала около тысячи случаев нарушения режима прекращения огня.

По данным ОБСЕ, за этот период более 10 тысяч жителей региона пострадали от этих обстрелов.

В МИД сообщили, что Киев "пытается создать видимость широкой поддержки" международных учений, которые проходят на территории Украины, и значительно завышает количество стран, участвующих в этих маневрах.

"Так, в завершившихся 10 июля "Sea Breeze" реально принимало участие не 32 страны, как декларировал официальный Киев, а значительно меньше", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Благодаря подобной дезинформации Киев укрепляет в "головах украинских военных представления о якобы ведущейся войне с Россией". Кроме того, власти Украины пытаются показать, что страны Запада выступают на их стороне в противостоянии с Москвой, подчеркнули в МИД.

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