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Депутат Госдумы назвал нереализуемой идею о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей

Политика

Депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Игорь Шубин прокомментировал инициативу парламентариев фракции ЛДПР о повышении минимального размера оплаты труда до 20 тысяч рублей в месяц.

Депутат Госдумы назвал нереализуемой идею о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей

Депутаты ЛДПР планируют внести в Госдуму законопроект, с 1 января 2022 года значительно повышающий МРОТ до 20 тысяч рублей в месяц. Сейчас он составляет 12792 рубля в месяц.

"Надо ведь посмотреть, какой бюджет мы будем рассматривать. Если они собираются это предложение внести в январе, то бюджет уже будет утвержден. Поэтому, конечно, нереализуема эта инициатива. Если ее вносить, то надо ее сейчас вносить, когда формируется бюджет. Мы, предположим, выйдем в сентябре на работу, ее надо сразу вносить, чтобы она была рассмотрена до принятия бюджета на 2022-2023 годы. Это правильная инициатива и нужная, но она нереализуема просто, поскольку бюджет будет уже сформирован. И такие деньги в бюджете сверху нигде не найти", — рассказал Игорь Шубин изданию Pravda. Ru.

Ранее бизнес-омбудсмен Олег Титов прокомментировал инициативу о повышении МРОТ до 20 тысяч рублей. Он заявил, что заработная плата должна расти "органически", а свободные деньги нужно вкладывать в стимулирование новых производств и создание новых рабочих мест.

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Идею повышения МРОТ до 20 тысяч сочли нереалистичной
Автор: Игорь Рябов, Куратор: Олег Артюков
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