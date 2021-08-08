Депутат Алексей Журавлев поблагодарил Шнурова за поддержку Булановой

Лидер партии "Родина" отреагировал на стихотворение Сергея Шнурова, посвященное ситуации с выборами в ЗакС Петербурга, куда могут не допустить известную певицу.

Алексей Журавлев благодарен поэту и музыканту за слова поддержки в адрес Булановой, которую, по сообщениям СМИ, в Смольном хотят не допустить до выборов.

"Я благодарен Сергею Шнурову за то, что он поддерживает Татьяну Буланову, а в ее лице — всех жителей Санкт-Петербурга, которых несправедливо и незаконно лишают права голоса", — прокомментировал Журавлев стихи Шнурова, которые тот опубликовал в соцсетях.

Бессменный лидер группы "Ленинград" назвал ситуацию "избирательным куражом", посочувствовал Булановой и раскритиковал власти, использовав для описания их действий нецензурные слова.

"Остроумия Сергею не занимать. Конечно, его лексика достаточно спорная, и лучше было бы отказаться от ее использования, но есть ситуации, когда другими словами описать происходящее нельзя, — разделяет возмущение поэта Журавлев. — В Санкт-Петербурге сейчас сложилась как раз такая ситуация. Давление на наших кандидатов такое сильное, что эмоции зашкаливают".

Партия "Родина" уже обращалась в ЦИК РФ в связи с отказом рекламных компании размещать ее агитационные материалы в Петербурге и другими эпизодами, в которых просматривается нарушение выборного законодательства. Также Журавлев просил губернатора Александра Беглова выйти из отпуска и проконтролировать ход избирательной кампании.

Татьяна Буланова накануне записала видеообращение к Элле Памфиловой. Певица попросила председателя Центризбиркома направить в Петербург специальную комиссию для расследования всех нарушений.