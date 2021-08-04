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В ЕС заявили, что РФ и КНР политизируют вопрос вакцин, и получили ответ

Политика

"Вакцинные" обвинения, которые в ЕС не устают озвучивать и России, и Китаю, — весьма странная вещь. Ведь пока европейские политики рассказывают, что Москва и Пекин занимаются политизацией вопроса вакцин, то, по сути, занимаются ровно тем же самым.

Недовольная Европа: опять вы всё политизируете

Хайко Маас
Хайко Маас

Напомним, что ранее в июле прозвучало заявление главы МИД Германии Хайко Мааса.

"Мы отмечаем, в частности с Китаем, что поставки вакцин использовались для того, чтобы сделать очень ясными политические требования к разным странам.

Чтобы предотвратить это, в первую очередь, мы должны не просто критиковать, но и обеспечить пострадавшим альтернативы”, — сообщил Маас.

Подобные обвинения звучали и в адрес России.

Кто бы говорил?

Владимир Чижов
Владимир Чижов

Как рассказал для "Известий" постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов,

"Политизируется [вопрос] как раз здесь, в ЕС, а не у нас. Как, увы, политизируется практически всё, что имеет отношение к России".

Кроме того, в ситуации с блокированием российской вакцины в Европе (в частности, в проблемах с её допуском) не исключена "рука" западного фармакологического лобби

"Я этого не исключаю. У меня, конечно, нет конкретных данных, но, объективно говоря, такой интерес имеет вполне логичное (хотя и сомнительное с точки зрения морали) обоснование", — отметил Чижов.

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Автор: Константин Шапров, Куратор: Олег Артюков
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