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Россия и Китай ведут "вакцинную дипломатию" для политической выгоды - Германия

Мир » Европа » Евросоюз

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обвинил Москву и Пекин в том, что они играют в политические игры с коронавирусным кризисом, стремясь укрепить свои международные позиции за счет экспорта своих коронавирусных вакцин.

Россия и Китай ведут "вакцинную дипломатию" для политической выгоды - Германия

Выступая перед журналистами во время поездки на мичиганский завод американского фармацевтического гиганта Pfizer, Маас заявил, что и Россия, и Китай связывают поставки своей вакцины с политическими приоритетами.

"Мы отмечаем, в частности с Китаем, что поставки вакцин использовались для того, чтобы сделать очень ясными политические требования к разным странам. Чтобы предотвратить это, в первую очередь, мы должны не просто критиковать, но и обеспечить пострадавшим альтернативы”, — заявил Маас, приводя доводы в пользу увеличения экспорта американской формулы.

Такой подход, пояснил высокопоставленный немецкий дипломат, означал бы, что "русские и китайцы не могут продолжать вести свою сложную дипломатию по вакцинации таким образом, который имеет целью только усиление их собственного влияния и не обязательно спасение человеческих жизней в первую очередь.”

Москва отреагировала

Отвечая на обвинения главы МИД ФРГ, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил:

"Мы неоднократно заявляли, что категорически против политизации всего, что связано с вакцинами. Мы категорически не согласны с этим утверждением и считаем, что, напротив, процессу обмена вакцинами часто противостоят политические подходы."

Дмитрий Полянский
Дмитрий Полянский

Напомним, ранее Дмитрий Полянский, зампостпреда РФ при ООН, заявил, что подобные обвинения абсолютно необоснованны:

"К сожалению, существует такая вещь, как COVID-дипломатия, — сказал Полянский. — Это не наш выбор… COVID -19 — это проблема, затрагивающая всех. Наши страны находятся в очень разных ситуациях, поэтому мы с самого начала считали и продолжаем считать, что нам нужно объединить усилия, отбросить в сторону любые разногласия и коммерческие интересы. Мы должны работать вместе, чтобы мир как можно скорее вернулся к нормальной жизни.”

По словам Полянского, наша страна "не стремится получить какое-либо конкретное преимущество в этом отношении или использовать его в качестве инструмента российского влияния.

"Мы просто думаем, что у нас есть очень эффективная вакцина, которая довольно популярна и пользуется большим спросом. Так что же плохого в том, чтобы мы продвигали эту вакцину и предлагали ее другим странам, которые хотят и готовы ее получить?”

Ряд российских политиков и комментаторов критикуют ЕС за то, что он задержал одобрение российских вакцин. Центральный регулятор Брюсселя, Европейское агентство по лекарственным средствам, все еще проводит длительный обзор данных, лежащих в основе эффективности Sputnik V несмотря на то, что препарат уже был одобрен почти в 70 странах мира.

Евросоюз категоричен, Москва — тоже

Более того, несколько дней назад министр иностранных дел Франции Клеман Бон заявил, что ЕС "должен отказаться от туристов, которые были иммунизированы вакцинами российского производства, в рамках любых схем, направленных на восстановление международных поездок".

В ответ на это Мария Захарова парировала, что Париж позволяет себе "неприемлемые высказывания”, которые были "гибридом расизма, имперской гегемонии, и неонацизма: целые народы не имеют равных прав и возможностей, что толкает мир к конфронтации, в то время, когда он подвергается серьезному испытанию из-за пандемии.”

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