Мэр Ярославля разъяснил вопрос "могильного холмика над городской эстетикой"

Во многих городах России "процветает" изготовление разного рода "украшений" из старых автомобильных покрышек. Где-то власти не особо обращают на это внимание, а где-то (как, например, в Ярославле) обращаются с просьбой к "авторам".

Как написал в своём Telegram ярославский мэр Владимир Волков, город при таком "декорировании" превращается в свалку. Так что власти занимаются уборкой покрышечных "декораций" — соответственно, и время на их изготовления тратить не стоит.

"Хочу обратиться к тем, кто до сих пор использует автомобильные шины в качестве элемента уличного декора. Не стоит тратить на это время. Мы их всё равно будем убирать. Шины украшают только одно место — свалку. Не нужно во дворах ничего из них городить, потому что это худший материал для декора. Сейчас большой выбор материалов для благоустройства территорий. Клумба из шины — это такой могильный холмик над городской эстетикой", — отметил Волков.

Как оказалось, мэрия борется с "гидрой" уже три года, поэтому власти ещё раз напоминают: не надо превращать Ярославль в свалку. А если нашлись старые покрышки — лучшим решением будет отнести их в специализированные пункты приёма.

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