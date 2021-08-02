Россия стала крупнейшим поставщиком говядины в Китай

Россия стала экспортёром №1 по поставкам говядины на рынки Китая, обогнав Бразилию, Аргентину и Австралию.

Об этом сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.

"Китай закупил в первом квартале 2021 года около 3,7 тыс. тонн российской говядины, что в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, — говорится в сообщении. — На сегодня свыше 55% всего российского экспорта мяса КРС приходится на КНР".

Всего за первые три месяца текущего года наша страна отправила за рубеж около 6,5 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота — почти в 2,5 раза больше аналогичного периода предыдущего года.

Аналитики банка объясняют рост экспорта "эффектом низкой базы и конкурентоспособной цены”, а также то, что собственное производство в Китае было нарушено африканской чумой свиней в 2018–2019 годах, что заставило страну увеличить импорт мяса.

По мнению экспертов, эта тенденция сохранится еще как минимум на пять лет.

"Поэтому в ближайшие годы импорт российской говядины в Китай будет продолжать расти высокими темпами”, — прогнозирует глава CIE Андрей Дальнов.

У бывших крупных поставщиков Китая были свои собственные проблемы:

Австралия и Аргентина сократили свой экспорт из-за пандемии;

бразильские компании были скомпрометированы еще в 2017 году, когда несколько десятков сельскохозяйственных предприятий страны были закрыты из-за несоблюдения санитарных условий.

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ

Производство мяса КРС в России растет с 2018 года, причем пандемия на него никак не повлияла.

В первом квартале 2021 года Россия произвела в общей сложности 314 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота.

Эксперты говорят, что высокий спрос со стороны китайского рынка не повлияет на стоимость говядины в России:

в то время как годовой спрос на говядину достигает 1,94 млн тонн, страна экспортирует всего 20 тыс. тонн, что составляет чуть более одного процента;

в отличие от потребителей в Китае россияне предпочитают покупать более дешевое мясо, такое как курицу и свинину, только около 17% выбирают говядину.

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