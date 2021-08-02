Россия стала экспортёром №1 по поставкам говядины на рынки Китая, обогнав Бразилию, Аргентину и Австралию.
Об этом сообщает Центр отраслевой экспертизы Россельхозбанка.
"Китай закупил в первом квартале 2021 года около 3,7 тыс. тонн российской говядины, что в 20 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года, — говорится в сообщении. — На сегодня свыше 55% всего российского экспорта мяса КРС приходится на КНР".
Всего за первые три месяца текущего года наша страна отправила за рубеж около 6,5 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота — почти в 2,5 раза больше аналогичного периода предыдущего года.
Аналитики банка объясняют рост экспорта "эффектом низкой базы и конкурентоспособной цены”, а также то, что собственное производство в Китае было нарушено африканской чумой свиней в 2018–2019 годах, что заставило страну увеличить импорт мяса.
По мнению экспертов, эта тенденция сохранится еще как минимум на пять лет.
"Поэтому в ближайшие годы импорт российской говядины в Китай будет продолжать расти высокими темпами”, — прогнозирует глава CIE Андрей Дальнов.
У бывших крупных поставщиков Китая были свои собственные проблемы:
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
Эксперты говорят, что высокий спрос со стороны китайского рынка не повлияет на стоимость говядины в России:
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