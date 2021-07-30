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"Ему не нужны советы": эксперт о встрече Байдена с Тихановской

Политика

Замдиректора института национальной политики Александр Костин назвал причины и последствия встречи американского президента Джо Байдена и белорусской оппозиционерки Светланы Тихановской.

"Ему не нужны советы": эксперт о встрече Байдена с Тихановской

По мнению эксперта, аудиенция носила скорее символический, чем практический характер. Никаких конкретных инструкций глава Белого дома за 10 минут разговора дать Тихановской не мог, а выслушивать ее советы о том, как правильно вводить санкции, у него просто не было необходимости.

Александр Костин предполагает, что данный жест лидера США был сделан лишь для того, чтобы противостоять политическому прессингу со стороны президента Белоруссии Александра Лукашенко. Также, вероятнее всего, он хотел показать свое несогласие с Владимиром Путиным, после встречи с которым над высказываниями Байдена в Сети откровенно смеются.

"Встреча — реакция на политическое давление на Байдена", — заключил эксперт.

Александр Костин также обратил внимание на то, что встреча с Тихановской была проведена именно летом. Традиционно в это время года политическая активность США идет на спад. Таким образом, Байден уделил белорусской оппозиционерке лишь несколько минут практически в нерабочее время, сообщает РИА "Новости".

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Тихановская об Украине, Крыме, Путине и протестах
Автор: Иван Лебедев, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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