Светлана Тихановская, как оказалось, пообщалась с Джо Байденом не только о вопросах демократии в Белоруссии и "помощи" стране, но и о печеньках.
Напомним, что встреча экс-кандидата в президенты Белоруссии и лидера США состоялась 28 июля. Подробности беседы пока не уточняются, но известно, что ранее Тихановская обращалась к США по поводу:
Встреча выдалась, как рассказывает сама Тихановская, весьма короткой. Однако Байден успел проявить заботу: принёс "президенту Свете" печенек.
"У нас было минут десять, но это было так тепло.
И вы знаете, мы уже попрощались, он ушёл, я уже начала общаться с Кристи Смитом, и опять открывается дверь, заходит Джо Байден, и приносит мне каких-то печенек из Белого дома.
Говорит: "Светлана, у нас замечательные печенья, подкрепитесь". Я говорю: "Ну вы как знали, что у меня не было завтрака", — сообщила Тихановская прессе.
Позднее комментарий о словах Тихановской предоставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что экс-кандидат в белорусские президенты рассказала о печеньках с восторгом, а вся ситуация наводит на ряд аллюзий.
"Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом — именно так — рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат её призыва дарит печенье.
После аллюзии к Гайдару ("Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется") приходит более современное прочтение сюжета", — написала Захарова в Telegram.
Также Захарова привела интересный факт: те самые "печеньки" по-английски звучат как cookies. Этим же английским словом называются данные, которые позволяют провести идентификацию человека при пользовании интернетом.
"Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", — отметила она.
"Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей "печенек из Белого дома". Это её прямая цитата. Слово в слово.
Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может", — добавила Захарова.
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Деятельность Светланы Тихановской координируется западными странами, которые являются спонсорами, полностью финансирующими её мировое турне.