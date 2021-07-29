"Ну вы как знали": Тихановская рассказала, как Байден дал ей печенек

Светлана Тихановская, как оказалось, пообщалась с Джо Байденом не только о вопросах демократии в Белоруссии и "помощи" стране, но и о печеньках.

Светлана Тихановская рассказала, о чём говорила с президентом США Джо Байденом

"Хлебосольный" Байден: "Светлана, у нас замечательные печенья"

Напомним, что встреча экс-кандидата в президенты Белоруссии и лидера США состоялась 28 июля. Подробности беседы пока не уточняются, но известно, что ранее Тихановская обращалась к США по поводу:

фактов преследования протестующих против Александра Лукашенко белорусов;

белорусов; ситуации с "репрессиями" в отношении представителей СМИ;

инцидента с самолётом Ryanair.

Встреча выдалась, как рассказывает сама Тихановская, весьма короткой. Однако Байден успел проявить заботу: принёс "президенту Свете" печенек.

"У нас было минут десять, но это было так тепло. И вы знаете, мы уже попрощались, он ушёл, я уже начала общаться с Кристи Смитом, и опять открывается дверь, заходит Джо Байден, и приносит мне каких-то печенек из Белого дома. Говорит: "Светлана, у нас замечательные печенья, подкрепитесь". Я говорю: "Ну вы как знали, что у меня не было завтрака", — сообщила Тихановская прессе.

Мальчиш-Плохиш и cookies: комментарий Марии Захаровой

Позднее комментарий о словах Тихановской предоставила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она отметила, что экс-кандидат в белорусские президенты рассказала о печеньках с восторгом, а вся ситуация наводит на ряд аллюзий.

"Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом — именно так — рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат её призыва дарит печенье. После аллюзии к Гайдару ("Обрадовались тогда буржуины, записали поскорее Мальчиша-Плохиша в своё буржуинство и дали ему целую бочку варенья да целую корзину печенья. Сидит Мальчиш-Плохиш, жрёт и радуется") приходит более современное прочтение сюжета", — написала Захарова в Telegram.

Также Захарова привела интересный факт: те самые "печеньки" по-английски звучат как cookies. Этим же английским словом называются данные, которые позволяют провести идентификацию человека при пользовании интернетом.

"Печеньки — доступ к важнейшим данным клиента и управление им. Бинго", — отметила она.

"Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей "печенек из Белого дома". Это её прямая цитата. Слово в слово. Казалось бы, не может быть настолько прекрасна реальность. А вот и нет. Может", — добавила Захарова.