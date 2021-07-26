"Мы вправе потребовать": Чубайс придумал, как частично обойти санкции

Против России, как известно, ввели самые разные санкции. Однако можно применить хитрость: например, апеллируя к важности "климатических" проектов, сделать их "защищёнными" от санкционных атак.

Подробности схемы привёл специальный представитель президента РФ по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс. Он отметил: Россия, как и прочие страны, старается предотвратить климатическую катастрофу. И проекты, которые в данном процессе задействованы, санкциями "нагружать" не стоит.

"Мы вправе потребовать от наших партнёров отсутствие дискриминации в отношении природных офсетов [естественных систем поглощения парниковых газов]. Если и на эту сферу будут распространены известные политические ограничения, мне представляется, что это будет крайне контрпродуктивно. Потому что российский климатический ресурс должен быть открыт всему миру, и это не менее значимый способ предотвращения климатической катастрофы, как и меры, описанные ЕС в 14-й директиве", — высказался Чубайс в ходе семинара "Механизмы государственного углеродного регулирования: каковы возможные последствия для российской экономики?".

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