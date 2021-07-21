10-летний мальчик из Австрии написал письмо Путину

Необычное послание попросил передать российскому лидеру Владимиру Путину десятилетний житель Австрии Маттиас Брандштеттер. Он считает, что президенту РФ не стоит "терять веру в Европу".

Данные о письме приводят в Facebook посольства РФ в Австрии. В послании содержится простая мысль:

"Страны Европы и Россия — близкие соседи, которые экономически связаны друг с другом. Думаю, что Россия и Европа должны взаимодействовать гораздо крепче. <…> В Европе много людей, которые по-доброму настроены к России и хотели бы более тесного партнёрства с ней. Пожалуйста, не теряйте веру в Европу".

В посольстве сообщили, что за своё письмо мальчик получил не только благодарность, но и "материальный" ответ: фотографию Путина с его автографом, а также книги о Москве и России. Обо всём этом просил сам Маттиас.

"Россия по-прежнему открыта для диалога со всеми, кто обоюдно заинтересован в совместной работе ради общего здоровья, благополучия и прогресса", — уточнили в диппредставительстве.

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