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Путин объяснил, когда и где был дан старт проекту "Анти-Россия"

Политика

Новости о проекте "Анти-Россия": оказывается, запустили его не сегодня и не вчера, а ещё в ХVII веке. "Точкой старта" можно считать Речь Посполитую, а затем "подхваченная" идея привела к появлению "мин", которые, к сожалению, сработали.

Путин объяснил, когда и где был дан старт проекту "Анти-Россия"

Комментарий касательно темы "Анти-России" предоставил президент РФ Владимир Путин, его публикует официальный сайт Кремля. Президента спросили о следующем: ранее в своей новой статье "Об историческом единстве русских и украинцев" он упомянул и "Анти-Россию". Когда же начался этот проект?

"Он начался ещё в Речи Посполитой, затем использовался польским национальным движением, перед Первой мировой войной использовался Австро-Венгрией. Цель простая — разделяй и властвуй", — подчеркнул Путин.

"Ослабить страну, отделяя часть единого народа от общего целого для того, чтобы противник был послабее. Зачем нужно было большевикам подхватывать эту идею и реализовывать при строительстве нового государства, не очень понятно.

Тогда, на тот период времени, определённая логика в этом была, наверное. Тем более, что они считали, что это переходный период. Но, к сожалению, оставили как есть и эти мины сработали", — уточнил президент.

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Проект "Анти-Россия"? Время покажет. Фрагмент выпуска от 13.07.2021
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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