Посол России в США объяснил, чего Москва ждёт от Вашингтона

По мнению Москвы, встреча президентов России и США в Женеве не стала фактором, который в значительной степени улучшил бы отношения стран. Однако начало комплексного диалога очень важно — и Вашингтону осталось наконец понять, что двусторонние отношения должны строиться в том числе на взаимном уважении.

"Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения. Ожидаем, что наши интересы будут учитываться", — высказался посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая онлайн перед студентами Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния). Текст выступления представлен на Facebook-странице посольства.

Также Антонов отметил: глобальная обстановка на текущий момент описывается словом "турбулентная", так что обеим сторонам стоит сотрудничать ради процветания населения.

"Российская сторона к такой работе готова", — подчеркнул посол.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.