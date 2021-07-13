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Посол России в США объяснил, чего Москва ждёт от Вашингтона

Политика

По мнению Москвы, встреча президентов России и США в Женеве не стала фактором, который в значительной степени улучшил бы отношения стран. Однако начало комплексного диалога очень важно — и Вашингтону осталось наконец понять, что двусторонние отношения должны строиться в том числе на взаимном уважении.

Посол России в США объяснил, чего Москва ждёт от Вашингтона

"Мы не нуждаемся в каких-то особых услугах или помощи от США, но для построения взаимовыгодных отношений требуем уважения.

Ожидаем, что наши интересы будут учитываться", — высказался посол РФ в США Анатолий Антонов, выступая онлайн перед студентами Миддлберийского института по изучению международных проблем в Монтерее (штат Калифорния). Текст выступления представлен на Facebook-странице посольства.

Также Антонов отметил: глобальная обстановка на текущий момент описывается словом "турбулентная", так что обеим сторонам стоит сотрудничать ради процветания населения.

"Российская сторона к такой работе готова", — подчеркнул посол.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Олег Артюков
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