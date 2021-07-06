Польский дипломат: встреча в Женеве - сигнал. Париж и Берлин уже среагировали

Встреча президентов США и России может трактоваться как весьма интересный сигнал для Запада. Причём этот сигнал явно разглядели в Париже и Берлине, успев быстренько сделать предложение о "новых правилах игры".

Встреча Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, считает дипломат и экс-посол Польши в РФ Влодимеж Марциняк, стала своего рода апогеем роста значимости России для Запада.

"[Встреча в Женеве] стала для некоторых европейских политиков сигналом, что пришло самое время восстановить Владимира Путина в роли партнёра Запада. Неслучайно Франция и Германия высказались на недавней встрече лидеров ЕС в Брюсселе за единый европейский подход к отношениям с Россией и за проведение саммита ЕС — Россия", — высказался Марциняк для Polskie Radio 24.

При этом, напомнил он, Вашингтон неоднократно называл своим главным противником не Москву, а Пекин.

"В контексте конфронтации с Китаем Соединённые Штаты стремятся создать систему противовесов и налаживать сотрудничество с Россией там, где это возможно. Западная Европа рассматривает отношения с Москвой прежде всего через призму экономических интересов", — добавил дипломат.

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