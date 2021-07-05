Иноагент? Тихановская получила статус белорусского дипломата в Литве

Офис кандидата в президенты и лидера белорусской оппозиции Светланы Тиханоской официально признан дипломатическим представительством "демократической" Белоруссии в Литве. Литва стала первым государством ЕС, давшим дипломатическую аккредитацию белорусским оппозиционерам.

Литовский МИД открыто заявляет о своей поддержке Белорусской оппозиции. По их мнению выдача дипломатического статуса офису Тихновской - это ни что иное, как создание официального представительства народа Белоруссии, который во время акций протеста в августе 2020 изъявил свое желание двигаться по демократическому пути. Позиция МИД Литвы - это непреклонное содействие смене режима в Белоруссии, преподносимое как помощь в реализации народной воли.

Это не первый дружественный "жест", который литовцы делают в адрес красно-белой Белоруссии. Раннее Тихановская получила там политическое убежище, а при получении требований от белорусской стороны об экстрадиции, Литовский МИД ответил категорическим отказом со словами: "Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям". Также в Вильнюс направлялись журналист Роман Протасевич и россиянка София Сапега, чья деятельность в Белоруссии была признана экстремистской.