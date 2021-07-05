EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
В Сети вспоминают лучшие цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Ветеран "Альфы": "Думаю, что России предстоят тяжёлые времена"
"Зелёный" свет: ПФР и НПФ намекнули, куда можно было бы инвестировать пенсии
Юлия Меньшова поделилась своими чувствами после смерти отца
О чём новый премьер-министр Израиля говорил с Путиным
"Говорящему заголовками" Лукашенко ответили из Киева
Лукашенко выбрал себе новую жертву из числа артистов
"Не просто визит": Кулеба объяснил, чем Зеленский займётся в США
Не распробовали: российский "закон о шампанском" вызвал недовольство ЕК

Иноагент? Тихановская получила статус белорусского дипломата в Литве

Политика

Офис кандидата в президенты и лидера белорусской оппозиции Светланы Тиханоской официально признан дипломатическим представительством "демократической" Белоруссии в Литве. Литва стала первым государством ЕС, давшим дипломатическую аккредитацию белорусским оппозиционерам.

Тихановская
 

Литовский МИД открыто заявляет о своей поддержке Белорусской оппозиции. По их мнению выдача дипломатического статуса офису Тихновской - это ни что иное, как создание официального представительства народа Белоруссии, который во время акций протеста в августе 2020 изъявил свое желание двигаться по демократическому пути. Позиция МИД Литвы - это непреклонное содействие смене режима в Белоруссии, преподносимое как помощь в реализации народной воли. 

Это не первый дружественный "жест", который литовцы делают в адрес красно-белой Белоруссии. Раннее Тихановская получила там политическое убежище, а при получении требований от белорусской стороны об экстрадиции, Литовский МИД ответил категорическим отказом со словами: "Литва не выдает людей, подвергающихся политическим преследованиям". Также в Вильнюс направлялись журналист Роман Протасевич и россиянка София Сапега, чья деятельность в Белоруссии была признана экстремистской.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Иван Лебедев, Куратор: Олег Артюков
Последние материалы
В Петербурге запретили аниме "Акира" с 24 кадрами в секунду
Иноагент? Тихановская получила статус белорусского дипломата в Литве
Собчак высказалась о скандале с ЛГБТ-рекламой "ВкусВилл"
В Сети вспоминают лучшие цитаты из фильмов Владимира Меньшова
Ветеран "Альфы": "Думаю, что России предстоят тяжёлые времена"
"Зелёный" свет: ПФР и НПФ намекнули, куда можно было бы инвестировать пенсии
Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком"
Почему власти не спасают россиян от нищеты
Юлия Меньшова поделилась своими чувствами после смерти отца
New York Times: США можно, русским - нельзя
Популярное
Новости Украины
На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию

Расширение списка товаров, которые запрещено импортировать в Россию с Украины, чувствительно ударит по незалежной. Но виноваты в этом сами киевские власти.

На Украине оценили расширение списка товаров, запрещённых к ввозу в Россию
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Российский шоу-бизнес
Индийский штамм COVID-19 можно узнать по неприятному симптому
Новости Европы
Сербия и Венгрия состыковали трубы "Турецкого потока"
Происшествия
Что-то рвануло в Каспийском море. Азербайджан утверждает, что это вулкан
Анжела Якубовская Владимир Меньшов: "Назову себя счастливым человеком" Анжела Якубовская Любовь Степушова Что решает поездка Лукашенко в Крым Любовь Степушова Василий Амирджанов Лукашенко посоветовал артистам не лезть в политику Василий Амирджанов
Новости Белоруссии
Что решает поездка Лукашенко в Крым
Общество
Мясников развеял насаждаемый антипрививочниками миф о вакцинации от COVID-19
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Бывший СССР
Литва просит ЕС "угомонить" Лукашенко, сплавляющего ей нелегальных мигрантов
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников