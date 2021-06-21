Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова

Сведения о том, что Геннадий Зюганов покидает пост лидера КПРФ уже осенью этого года, оказались недостоверны. Появившиеся ранее в Telegram данные в партии назвали "провокацией".

Напомним, что данные в Telegram указывались, что называется, не на пустом месте, а якобы со ссылкой на слова Петра Перевезенцева. Он — первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ.

"Ночью увидел, сразу набрал Перевезенцева — он уже писал заявление, что это фальсификация и инсинуация. Мы возмущены провокацией в преддверии съезда и выборов… Партия единодушно поддерживает Геннадия Андреевича", — рассказал о ситуации для ТАСС первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

При этом конечной целью провокаторов мог стать не Зюганов, а именно Перевезенцев, продолжил политик. Напомним, что Перевезенцева выдвинули в качестве кандидата на пост губернатора Хабаровского края.

"Возможно, и оттуда ноги растут, потому что боятся усиления нашего влияния и его как возможного сильного кандидата на выборы. В том числе попытаться как-то скомпрометировать [Перевезенцева] перед руководством партии", — предположил первый зампред ЦК КПРФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.