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Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова

Политика

Сведения о том, что Геннадий Зюганов покидает пост лидера КПРФ уже осенью этого года, оказались недостоверны. Появившиеся ранее в Telegram данные в партии назвали "провокацией".

Возмутительная провокация: в КПРФ прокомментировали "уход" Зюганова

Напомним, что данные в Telegram указывались, что называется, не на пустом месте, а якобы со ссылкой на слова Петра Перевезенцева. Он — первый секретарь Хабаровского краевого комитета КПРФ.

"Ночью увидел, сразу набрал Перевезенцева — он уже писал заявление, что это фальсификация и инсинуация. Мы возмущены провокацией в преддверии съезда и выборов… Партия единодушно поддерживает Геннадия Андреевича", — рассказал о ситуации для ТАСС первый зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.

При этом конечной целью провокаторов мог стать не Зюганов, а именно Перевезенцев, продолжил политик. Напомним, что Перевезенцева выдвинули в качестве кандидата на пост губернатора Хабаровского края.

"Возможно, и оттуда ноги растут, потому что боятся усиления нашего влияния и его как возможного сильного кандидата на выборы. В том числе попытаться как-то скомпрометировать [Перевезенцева] перед руководством партии", — предположил первый зампред ЦК КПРФ.

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Автор: Константин Шапров
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