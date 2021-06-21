В ОП отчитались по ситуации с фейками и "фейкомётами"

Статистику, касающуюся фейков, привели в российской Общественной палате. Как оказалось, за первое полугодие количество фейков заметно выросло — сразу на 50% по сравнению с прошлым.

"Мы зафиксировали, грубо говоря, 28 тысяч фейков за неполные полгода. В прошлом году — 35 тысяч. Рост на 50% к показателям прошлого года", — сообщил цифры председатель рабочей группы по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети Интернет Александр Малькевич, выступая на пресс-конференции "Общественное наблюдение — 2021: презентация логотипа и положения о назначении наблюдателей".

Также эксперт привёл некоторые цифры по "нишам", в которых были зафиксированы фейки. Например, по тематике вакцинации удалось выявить 10 тысяч фейков, по тематике выборов — около 2,2 тысяч. Перед выборами, продолжил Малькевич,

"…ожидаем активизации "фейкомётов".

Эксперт не исключил, что официальные интернет-ресурсы подвергнулся более массовым атакам. Также могут появиться

"…новые агрессивные формы дискредитации, они будут ориентированы на молодёжь".

Силами Общественной палаты, отметил Малькевич, скоро будут организованы тренинги, на которых научат противодействовать ложным данным.

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