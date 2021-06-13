Лидеры G7 подготовили совместное заявление по России

Лидеры стран "Большой семёрки" по итогам саммита в Корнуолле подготовили итоговое коммюнике. Его текст стал известен Bloomberg.

Отдельно лидеры G7 высказались по ситуации взаимоотношений с Россией. В коммюнике указано, что "Большая семёрка" заинтересована в стабильных и предсказуемых отношениях с РФ.

США, Германия, Франция, Великобритания, Япония, Канада и Италия заявили о намерении продолжать сотрудничество с Россией в тех сферах, которые "представляют взаимный интерес".

Вместе с тем, Россию призвали прекратить злонамеренную деятельность и выполнять международные обязательства в области прав человека.

"Мы подтверждаем наш призыв к России прекратить свое дестабилизирующее поведение и злонамеренную деятельность, включая вмешательство в демократические системы других стран, а также [призываем] выполнить свои международные обязательства в области прав человека", — говорится в проекте коммюнике.