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Красный террор против детей

Политика » Партии

Как КПРФ заслужила репутацию "партии педофилов".

Красный террор против детей

В стане "зюгановцев" очередной громкий педофильский скандал. В Ленобласти арестован несостоявшийся депутат горсовета Сертолово и областного заксобрания от КПРФ Анатолий Парфенов. Его подозревают в надругательстве над 12-летней девочкой. И это далеко не единственная жертва "красных" педофилов.

В полицию обратилась мать пострадавшего ребенка. По словам женщины, у одного из домов на Парковой улице на ее дочь напал злоумышленник и изнасиловал. Подозреваемого вычислили и задержали по горячим следам. Сейчас против коммуниста уже возбуждено уголовное дело. В 2014 и 2016 годах Парфенов безуспешно баллотировался на выборах в совет депутатов Сертолово и Законодательное собрание Ленобласти от КПРФ.

Педофильские скандалы не первый год сотрясают зюгановскую компартию. Так, например, в 2009 году в Волгограде за совращение восьмилетнего мальчика был арестован первый секретарь Краснооктябрьского районного комитета КПРФ Юрий Бабкин. Во время ареста в квартире коммуниста-чадостластца правоохранители нашли более трехсот видеокассет и DVD с детской порнографией.

Еще одного "красного" педофила в июле 2020 года разоблачили сотрудники ЦИК в Коми. Кандидат в депутаты республиканского госсовета VII созыва от КПРФ Андрей Дряблов пытался утаить судимость по статье 134 УК РФ "Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста". Хотя обнародованная избиркомом информация вызвала большой общественный резонанс, Дряблова не только не исключили из КПРФ, но и оставили в предвыборном партсписке. Что красноречиво свидетельствует о весьма терпимом, если не сказать лояльном, отношении руководства "зюгановцев" к такого рода "проступкам" своих товарищей по партии.

"В последние годы функционеры КПРФ один за другим в буквальном смысле слетают с катушек, а некоторые в умопомрачении даже доходят до особо тяжких преступлений против несовершеннолетних. Многие депутаты — участники так называемых "весенних сессий"ведут себя неподобающе не только в период весеннего обострения, но и большинство дней в году", — заявил председатель Коммунистической партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин.

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Автор: Ольга Лазарева
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