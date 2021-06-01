Косточка для партнёров: Захарова о датской слежке, айсберге и НАТО

Материалы касательно того, что датские спецслужбы работали совместно с американскими ради слежки за видными политическими деятелями (в том числе — за канцлером Германии Ангелой Меркель) — лишь "вершина айсберга". А вся ситуация в целом более страшна, уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Я думаю, что это только вершина айсберга, на самом деле ситуация намного более страшная для самих стран — членов НАТО", — сообщила Захарова в ходе шоу YouTube-канала "Соловьёв Live".

Страны как ЕС, так и НАТО, напомнила Захарова, пока эту историю стараются не обсуждать. А Вашингтон, по сути, уже успел исключить себя из "правовых координат".

"Возможно, теперь они решили подбросить такую косточку своим вассальным партнёрам, позволяя им тоже не соотносить себя с правилами", — отметила Захарова.

Так что пока ситуация выглядит так: в СМИ появляются некие единичные материалы, тогда как в реальности правда намного страшнее.

"Очень неудобно получается, но правда намного страшнее того, что сейчас единично появляется в средствах массовой информации. Я думаю, они даже не догадываются о том, что происходит на их пространстве", — рассказала Захарова.

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