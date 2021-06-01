Учёный-эксперт: в датском шпионском скандале с Байдена взятки гладки

Громкий политико-дипломатический скандал потряс в начале недели тихую Данию. Причем скандал такого масштаба, какого страна не знала, пожалуй, никогда.

Стало известно, что датские спецслужбы — с ведома правительства — помогали американской разведке (АНБ) шпионить за политиками и первыми лицами ряда европейских стран.

Более того, как утверждает Эдвард Сноуден, начало "сотрудничеству" было положено в то время, когда Джо Байден занимал пост вице-президента.

Учитывая, что в скором времени 46-ому хозяину Белого дома предстоит поездка в Европу, возникает закономерный вопрос: зададут ли ему неудобные вопросы политики, которые сейчас "серьёзно отнеслись к этим обвинениям” и "требуют полной информации об этих вещах"…

Своим мнением на это счет с "Правдой.Ру" поделился Вадим Козюлин, научный сотрудник Института актуальных проблем Дипломатической академии МИД РФ.

— Я предполагаю, что здесь вопросы должны звучать в адрес АНБ. Потому что именно она вела всю работу.

Еще Сноуден рассказывал в 2007 году о слежке за европейскими союзниками Соединённых Штатов, в первую очередь Германии. Так что это не первое сообщение такого рода. И Меркель наверняка понимала (в последних сообщениях упоминается), что за ней ведётся слежка. Тогда они к этому как-то спокойно отнеслись. Когда территория Германии фактически находится под оккупацией американских войск, сетовать еще и на слежку, наверное, не приходится.

Новизна этого сообщения в том, что… это ещё раз подтвердилось просто. То есть всякий раз мы об этом узнаём и каждый раз кажется, что сейчас это прекратится. И можно ожидать, что это продолжится и в будущем.

Что же касается роли Дании в этом шпионаже… Есть такое сообщество The Five Eyes ("Пять глаз"). Это сообщество ближайших союзников Соединённых Штатов — англосаксонских стран, разведывательное сообщество, в рамках которого они обмениваются самой чувствительной информацией.

То, что Дания — скандинавская страна — помогает американцам шпионить за лидерами Европы, это, конечно, для европейцев плохой сигнал и неприятный сюрприз.

То есть участие Дании, страны, где действуют какие-то либеральные порядки, мне кажется, в самом датском обществе должно восприниматься как нарушение этики и правил межгосударственных отношений.

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