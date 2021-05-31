Комментарий касательно витающей во властных кабинетах Запада идеи отключения России от системы SWIFT дал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что как ЕС в целом, так и страны Запада в частности уже неоднократно показывали свою ненадёжность как российских партнёров.
"Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадёжный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения", — высказался Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.
Напомним, что ранее касательно возможного лишения России SWIFT высказались и в Госдуме: по мнению главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, на такой шаг вряд ли решатся, потому что его последствия аукнутся и Западу.
"Это очень и очень ощутимый шаг. Я не думаю, что Россию отключат от SWIFT, потому что это будет уже настоящая война, хотя и в экономической плоскости. <…> …полноценная экономическая война не в меньшей степени ударит по нашим экономическим партнёрам, таких на Западе более чем достаточно", — высказался Слуцкий в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".
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