В МИД прокомментировали идею отключения России от SWIFT

Комментарий касательно витающей во властных кабинетах Запада идеи отключения России от системы SWIFT дал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он подчеркнул, что как ЕС в целом, так и страны Запада в частности уже неоднократно показывали свою ненадёжность как российских партнёров.

"Евросоюз да и Запад в целом уже не раз доказывал на конкретных делах, что партнер он ненадёжный. Могут быть ситуации, когда на совершенно пустом месте будут приняты неправомерные решения", — высказался Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Португалии Аугушту Сантушем Силвой.

Напомним, что ранее касательно возможного лишения России SWIFT высказались и в Госдуме: по мнению главы думского комитета по международным делам Леонида Слуцкого, на такой шаг вряд ли решатся, потому что его последствия аукнутся и Западу.

"Это очень и очень ощутимый шаг. Я не думаю, что Россию отключат от SWIFT, потому что это будет уже настоящая война, хотя и в экономической плоскости. <…> …полноценная экономическая война не в меньшей степени ударит по нашим экономическим партнёрам, таких на Западе более чем достаточно", — высказался Слуцкий в ходе онлайн-брифинга в МИА "Россия сегодня".

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