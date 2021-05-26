Пока без перезагрузки: Кремль раскрыл ожидания от саммита РФ - США

Новости о саммите президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена: в Кремле не ждут от встречи тотальной "перезагрузки" и решения всех вопросов, в которых две страны успели разойтись. Однако саммит всё равно очень важен.

"Ожидать того, что в ходе одной, первой встречи удастся выйти на понимание по вопросам глубокого несогласия вряд ли приходиться. Но в то же время и умалять значение этой встречи тоже было бы неверно", — рассказал журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

К числу вопросов, которые поднимут два президента, относятся:

двусторонние отношения;

стратегическая стабильность в мире;

контроль вооружений.

Таким образом, Путин и Байден обсудят не только вопросы, связанные с РФ и США, но и вопросы, имеющие общемировое значение. Известно, что подписания документов пока в планах нет.

Также Песков ответил на вопрос, будут ли президенты обсуждать санкции.

"Президент Путин сам вопрос санкций не поднимает, потому что Россия никогда не была сторонницей таких санкционных упражнений", — высказался пресс-секретарь.

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