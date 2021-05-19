Приговор Платошкину: за что прокурор потребовал шесть лет колонии

Член Объединённой коммунистической партии Дарья Митина рассказала о подробностях судебного процесса над политологом Николаем Платошкиным. На заседании суда, которое состоялось 18 мая, прокурор потребовал для подсудимого шесть лет колонии и 500 тыс. рублей штрафа.

Митина в Facebook раскрыла статьи, по которым обвиняют политолога.

Статья 212.3 — призывы к массовым беспорядкам. Следственный комитет усмотрел в 24 видеороликах Платошкина призывы, которые попадают под статью. Также политолога обвинили в том, что он разместил в Интернете

"заведомо ложную информацию о критической экономической ситуации в стране, а также сведения о внешней и внутренней политике РФ".

Статья 212.1.1 — склонение, вербовка или иное вовлечение лица в организацию массовых беспорядков. Защита пыталась выяснить, кого именно Платошкин пытался вербовать, но на суде, по словам Митиной, обвинение этой информации не предоставило. Санкция по статье составляет от 5 до 10 лет лишения свободы.

Статья 207.1 — заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге и или иных действиях, создающих опасность гибели людей. Платошкину вменяется то, что он негативно отзывался о состоянии российской медицины и утверждал, что она не готова к пандемии коронавируса.

Оглашение приговора Платошкину должно начаться в 13.00 по московскому времени.

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