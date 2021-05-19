Член Объединённой коммунистической партии Дарья Митина рассказала о подробностях судебного процесса над политологом Николаем Платошкиным. На заседании суда, которое состоялось 18 мая, прокурор потребовал для подсудимого шесть лет колонии и 500 тыс. рублей штрафа.
Митина в Facebook раскрыла статьи, по которым обвиняют политолога.
"заведомо ложную информацию о критической экономической ситуации в стране, а также сведения о внешней и внутренней политике РФ".
Оглашение приговора Платошкину должно начаться в 13.00 по московскому времени.
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