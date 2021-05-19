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Суд приговорил Платошкина к условному сроку на пять лет

Политика

Гагаринский суд Москвы приговорил политолога Николая Платошкина к пятилетнему условному сроку за склонение к беспорядкам. Также глава движения "За новый социализм" заплатит 700 тыс. рублей штрафа за распространение противозаконной информации.

Суд приговорил Платошкина к условному сроку на пять лет

До вступления приговора в законную силу политологу изменена мера пресечения. Вместо домашнего ареста будет применена подписка о невыезде.

Денежные средства и технику, изъятые у Платошкина, суд оставил в пользу государства. Условный приговор судья объяснил смягчающими обстоятельствами — возрастом, инвалидностью и наградами, а также отсутствием судимости.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Платошкина обвиняют по трём статьям УК РФ. Прокурор требовал для политолога шесть лет лишения свободы и 500 тыс. рублей штрафа.

Платошкин в июне 2019 года участвовал в довыборах в Госдуму в Хабаровском крае от КПРФ. Тогда он занял второе место, уступив представителю ЛДПР Ивану Пиляеву.

В октябре 2020 года Платошки был избран председателем "Социалистической партии Российской федерации".

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Николай Платошкин - Мы скоро сменим эту власть
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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