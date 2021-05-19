В Госдуме объяснили, зачем Россия вышла из договора по открытому небу

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин заявил, что выход из договора по открытому небу (ДОН) позволит России защитить себя от сателлитов США по блоку НАТО. После одностороннего выхода американцев из ДОН у их союзников оставалось право на мониторинг российской территории.

"Для того чтобы не оставлять право сателлитам, союзникам по блоку НАТО, входящим в этот договор, продолжать мониторить территорию Российской Федерации (а односторонний выход США нас лишает такого права — мониторить территорию США), Россия приняла абсолютно логичное, взвешенное и грамотное решение в интересах своей национальной безопасности о выходе из данного договора", — приводит RT слова Шерина.

Ранее "Правда.Ру" разбирала ситуацию с договором по открытому небу в материале "Договор по открытому небу перестал устраивать Россию". Эксперты считают, что выход из ДОН никак не повлияет на РФ, но будет мешать союзникам США в Европе.

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