EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кардиолог рассказал, как обезопасить себя в жару
Юрий Лоза рассказал о том, как его обидел Первый канал
С 2022 года электронные больничные будут выдавать автоматически
Невролог: кому стоит сделать УЗИ мозга и шеи
Белорусские силовики проводят обыски в редакции TUT.BY
Выпускники российских школ хотят быть чиновниками
"Казанского стрелка" признали склонным к суициду
Мануальный терапевт: как избежать проблем с позвоночником
Трагедия в Казани: проблема не в оружии, а в больном обществе

Лавров рассказал об "эрозии фундамента" связей РФ и ФРГ

Политика

Даже несмотря на пандемию коронавируса, Берлин продолжил политику "системного сдерживания" Москвы. На текущий момент из Германии продолжают периодически звучать заявления о том, что Россия стала чуть ли не "угрозой европейской безопасности".

Сергей Лавров
Сергей Лавров

Согласно мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, на данный момент отношения Москвы и Берлина весьма непросты.

"К сожалению, общая беда пока не привела к сплочению международного сообщества. Непростой период переживают и российско-германские отношения.

Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России", — высказался Лавров в видеообращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи".

Москву, проложил глава МИД, обвиняют безосновательно, а то и откровенно абсурдно. Свою лепту вносят и СМИ Германии.

"В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей", — отметил Лавров.

При этом Москва хотела бы не конфронтации, а нормальных отношений с Берлином.

Мнение Берлина: настали "серьёзные времена", но разговор важен

Хайко Маас
Хайко Маас

Свою точку зрения на отношения Москвы и Берлина представили и немцы. По словам главы МИД ФРГ Хайко Маааса, который также записал видеообращение для участников вышеупомянутого форума,

"Чем крупнее вызовы, тем больше необходимости в коммуникации.

Потому что времена в германо-российских отношениях серьёзные, самые серьёзные за последние 30 лет".

Маас не упустил случая вспомнить про разного рода "политические конфликты", возникавшие между сторонами. В частности, отметил он, вопросы вызывает ситуация на границе с Украиной, а также работа спецслужб РФ.

"Решение возникает только тогда, когда мы говорим друг с другом", — уверен при этом Маас.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Меркель в ШОКЕ! Лавров провел встречу с Альтернативой для Германии!
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Невролог: кому стоит сделать УЗИ мозга и шеи
Белорусские силовики проводят обыски в редакции TUT.BY
Выпускники российских школ хотят быть чиновниками
"Казанского стрелка" признали склонным к суициду
Мануальный терапевт: как избежать проблем с позвоночником
Ниже "холодного" плинтуса: в ВПК оценили отношения Москвы и Вашингтона
Трагедия в Казани: проблема не в оружии, а в больном обществе
Эксперт заявил о сильном ударе по Facebook и YouTube в случае санкций РКН
Замглавы МИД РФ оценил шанс на сохранение ДОН
Врач назвал лучшие напитки для утоления жажды в жару
Популярное
Новости Украины
ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива

Правительство Украины 14 мая приняло решение ограничить цены на бензин и дизель, на заправках сразу исчезло топливо премиум-класса.

ТОП-АЗС Украины внезапно прекратили продажу топлива
Топ-6 мифов о женских тампонах
Акушерство и гинекология
Топ-6 мифов о женских тампонах
США и Канада. Новости и аналитика
Путин ответил Байдену на "убийцу"
Российский шоу-бизнес
Жириновский под грустную музыку торжественно закрыл шоу "Вечерний Ургант"
Василий Амирджанов Интернет-силовики займутся воспитанием патриотов Василий Амирджанов Игорь Буккер "Врата смерти" губили все живое, кроме жрецов Кибелы Игорь Буккер Наталия Красовская Трагедия в Казани и наше дипфейковое будущее Наталия Красовская
Наука и техника
Домашний шпион: телевизор может следить за своим хозяином
Общество
В супермаркетах появился новый способ обмана покупателей
"Мы ударили сильно": Чехия обсуждает включение в список "врагов" России
Евросоюз
"Мы ударили сильно": Чехия обсуждает включение в список "врагов" России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников