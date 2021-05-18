Лавров рассказал об "эрозии фундамента" связей РФ и ФРГ

Даже несмотря на пандемию коронавируса, Берлин продолжил политику "системного сдерживания" Москвы. На текущий момент из Германии продолжают периодически звучать заявления о том, что Россия стала чуть ли не "угрозой европейской безопасности".

Сергей Лавров

Согласно мнению главы МИД РФ Сергея Лаврова, на данный момент отношения Москвы и Берлина весьма непросты.

"К сожалению, общая беда пока не привела к сплочению международного сообщества. Непростой период переживают и российско-германские отношения. Приходится констатировать, что в Берлине лишь усилили линию на системное сдерживание России", — высказался Лавров в видеообращении к организаторам и участникам форума "Потсдамские встречи".

Москву, проложил глава МИД, обвиняют безосновательно, а то и откровенно абсурдно. Свою лепту вносят и СМИ Германии.

"В результате всего этого усиливается дефицит доверия, продолжается опасная эрозия самого фундамента наших связей", — отметил Лавров.

При этом Москва хотела бы не конфронтации, а нормальных отношений с Берлином.

Мнение Берлина: настали "серьёзные времена", но разговор важен

Хайко Маас

Свою точку зрения на отношения Москвы и Берлина представили и немцы. По словам главы МИД ФРГ Хайко Маааса, который также записал видеообращение для участников вышеупомянутого форума,

"Чем крупнее вызовы, тем больше необходимости в коммуникации. Потому что времена в германо-российских отношениях серьёзные, самые серьёзные за последние 30 лет".

Маас не упустил случая вспомнить про разного рода "политические конфликты", возникавшие между сторонами. В частности, отметил он, вопросы вызывает ситуация на границе с Украиной, а также работа спецслужб РФ.

"Решение возникает только тогда, когда мы говорим друг с другом", — уверен при этом Маас.

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