"Горячая фаза": Косачёв о конфликте Израиля и Палестины

Ситуация, развивающаяся вокруг конфликта Палестины и Израиля, уже привела к гибели мирного населения. Необходимо срочно использовать международные механизмы и стараться урегулировать вопрос: как никогда важна слаженная работа мирового сообщества.

"Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта, похоже, достигла кульминации. Ракетные обстрелы с палестинской стороны, задействование наземных сил Израилем — хотя пока отрицается сам факт начала сухопутной операции Израиля в секторе Газа — всё это свидетельствует о том, что "горячая фаза" уже наступила", — прокомментировал ситуацию в Facebook вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Россия, продолжил сенатор, в данном конфликте уже традиционно выполняет роль посредника, так что "от её голоса зависит многое". Москва на всех уровнях старается приложить максимум дипломатических усилий для урегулирования.

Самое важное — не поддержка какой-либо из сторон конфликта, а работа на совместном международном уровне, направленная на его урегулирование.

"В частности — немедленно созвать заседание "квартета" посредников на уровне министров в ближайшее время. И, разумеется, срочное заседание Совбеза ООН. В связи с чем, кстати, не очень понятна позиция США, которые затягивают решение по данному вопросу, по сути, в одиночку блокируя созыв заседания, а также принятие общего заявления с призывом к деэскалации, что обсуждалось уже на двух закрытых обсуждениях", — отметил Косачёв.

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