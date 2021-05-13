В Москве уничтожили персональные данные, нужные для цифровых пропусков

Новости из Москвы: власти российской столицы удалили все данные, которые были нужны для создания так называемых цифровых пропусков. Процедуру удаления провели в присутствии экспертов от РКН.

Напомним, что жители как Москвы, так и Подмосковья ранее были обязаны удобным им методом (на выбор предлагалось три) оформлять цифровой пропуск, если им было нужно куда-то ехать на собственном или общественном транспорте.

"Ходить пешком можно без пропусков, но при этом необходимо строго соблюдать установленные правила и ограничения", — писали в прошлом году на сайте мэра столицы.

Теперь же, согласно федеральным законам, данные граждан удалены, восстановить их невозможно.

"В соответствии с федеральным законодательством персональные данные, которые жители указывали при оформлении цифровых пропусков, удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления. Уничтожение персданных прошло в присутствии представителей Роскомнадзора и заняло несколько часов", — уточнили для ТАСС в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

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