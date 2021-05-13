ВГТРК получила поздравления из Китая

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) отмечает значимую дату: 30-летний юбилей регулярного вещания. Напомним, что образовали компанию ещё при РСФСР.

В связи со столь знаменательной датой, ВГТРК решили поздравить представители Медиакорпорации Китая. С тёплыми словами выступил гендиректор МК Шэнь Хайсюн: благодаря видеосвязи он смог лично пообщаться с Олегом Добродеевым, гендиректором ВГТРК.

В ходе диалога собеседники сошлись во мнении, что власти Китая и России на данный момент реализуют стратегию, которая ведёт к "новой эпохе" в медиасфере двух стран. Возможности совместной работы становятся шире, улучшается взаимодействие. Также Пекин и Москва вместе работают на мировой арене, сплотив усилия и выступая в поддержку мира и стабильности.

Кроме того, в ходе беседы была отмечена ещё одна важная дата: Договору о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией исполняется 20 лет.

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