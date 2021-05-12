Пресс-секретарь посольства США вошла в список "персон нот грата"

Ребекка Росс, пресс-секретарь американского посольства в Москве, включена в список десяти дипломатов, которые должны покинуть Россию.

Росс подтвердила ТАСС включение в российский список "персон нон грата", который был составлен в ответ на аналогичные действия США.

Американский президент Джо Байден в середине апреля подписал указ о высылке десяти российских дипломатов, среди которых якобы есть представители разведывательных служб.

В ответ Россия составила свой список из десяти "персон нон грата" США, которым предписано покинуть страну до 21 мая. Этот список был вручён заместителю американского посла в России.

Также Министерство иностранных дел собирается запретить американскому посольству нанимать административно-технический персонал из россиян и граждан третьих стран.

В 1986 году СССР принял аналогичные меры: тогда послу США пришлось самому возить себя на работу, а его супруге — обслуживать гостей на приёмах.

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