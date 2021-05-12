Ребекка Росс, пресс-секретарь американского посольства в Москве, включена в список десяти дипломатов, которые должны покинуть Россию.
Росс подтвердила ТАСС включение в российский список "персон нон грата", который был составлен в ответ на аналогичные действия США.
Американский президент Джо Байден в середине апреля подписал указ о высылке десяти российских дипломатов, среди которых якобы есть представители разведывательных служб.
В ответ Россия составила свой список из десяти "персон нон грата" США, которым предписано покинуть страну до 21 мая. Этот список был вручён заместителю американского посла в России.
Также Министерство иностранных дел собирается запретить американскому посольству нанимать административно-технический персонал из россиян и граждан третьих стран.
В 1986 году СССР принял аналогичные меры: тогда послу США пришлось самому возить себя на работу, а его супруге — обслуживать гостей на приёмах.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Стрелок из Казани Ильназ Галявиев, который устроил стрельбу в 175-й школе, дал первые показания.