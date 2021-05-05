Лавров назвал участников "квартета", который обсудит Ближний Восток

Переговорный процесс, в рамках которого ведётся урегулирование ситуации на Ближнем Востоке, нужно развивать. Россия готова помочь и высказать некоторые полезные идеи.

Более подробно о ситуации на Ближнем Востоке рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что Россия сохраняет озабоченность при оценке дел в регионе.

"Мы озабочены отсутствием перспективных договоренностей о том, как возобновить мирный процесс, мирные переговоры. Готовы помочь, у нас есть некоторые идеи. Сегодняшние контакты с вами для нас имеют особое значение", — рассказал Лавров на переговорах с главой МИД Палестины Риядом аль-Малики.

Лавров подчеркнул, что российская сторона придаёт большую важность оценке Палестиной ситуации в регионе. В частности, Москву интересует обстановка на севере Африки и в Палестине.

Также позднее Лавров уточнил, что представители России уже начали работу по организации "квартета" — заседания РФ, ООН, ЕС и США по вопросам регулирования ближневосточной ситуации.

"Для того чтобы активизировать данную площадку, мы сейчас работаем с другими участниками "квартета" над рассмотрением возможности организовать заседание "четвёрки" на уровне министров иностранных дел", — объяснил Лавров.

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