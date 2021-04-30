Байден не смог найти маску в своём кармане

Президент США Джо Байден в очередной раз насмешил американцев. Во время выступления в Джорджии 78-летний американский лидер не смог найти маску в своём кармане.

Байден завершил выступление перед публикой, хотел уйти с трибуны, но запутался в собственных карманах. На помощь президенту пришли сенаторы Джорджии и его супруга.

"Я не могу найти свою маску. У меня проблемы", — заявил Байден с трибуны.

Общими усилиями маску найти удалось, после чего Байден продемонстрировал её публике.

Ранее американцев смутил инцидент на трапе самолёта. Байден, поднимаясь на борт, едва не упал, но смог удержаться. Также президент США неоднократно забывал имена или должности своих подчинённых. Так, вице-президента Камалу Харрис глава государства несколько раз назвал президентом.